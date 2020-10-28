В Україні сильно зіпсується погода: так холодно ще не було

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні сильно зіпсується в кінці жовтня - на початку листопада

Погода в Україні кардинально зміниться вже скоро, і, схоже, завтрашній четвер принесе останнє тепло в найближчій перспективі. Синоптики приголомшили українців новими картами погоди, судячи з якими так холодно цієї осені ще не було.

Так, згідно з даними Наталки Діденко в Facebook, 29 жовтня температура буде +13+19. Але погода почне змінюватися.

"З Півдня, з районів Чорного моря, скручується для стрибка циклон і вже завтра окремі дощі ймовірні в південній частині України, у Центрі, на південному сході, в Приазов'ї, і ввечері в західних областях", - пише синоптик.

На решті території завтра ще сухо. А ось п'ятниця, субота і неділя принесуть в Україну похолодання і більше дощів.

"У Києві завтра, 29-го жовтня, ще буде сухо, тепло і з туманами. Протягом дня передбачається близько +13 градусів, - додала Діденко і уточнила, що в столиці в подальшому також з'являться дощі, температура повітря знизиться.

В Українському гідрометцентрі показали карти погоди, судячи з яких кінець жовтня - початок листопада принесуть нам холодну і мокру погоду.

Вже 31 жовтня і 1 листопада температура знизиться до +7+11 (на Півдні+10+13). Країну буде заливати дощами, а вночі холодно - від +3 до +8 градусів.

Погода в Україні з 29 жовтня по 1 листопада (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в листопаді. Вони вважають, що природа буде дивувати аномаліями.

Також метеорологи в довгостроковому прогнозі розповіли, якою буде в Києві найближча зима, і чи варто від неї чекати сюрпризів.