В Україні породіллям повернули "пакунок малюка": хто його отримає

В Україні вирішили повернути жінкам "пакунок малюка". Раніше нардепи після довгих суперечок приймали рішення замінити ці речі грошовою компенсацією. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги. За законопроект проголосувало 316 народних депутатів і він був прийнятий. Про це пише "Інформатор".

Автори законопроекту у пояснювальній записці зазначили, що зараз держава здійснює публічні закупівлі без законодавчого закріплення зазначеної допомоги. Законопроект № 3006а передбачає удосконалення правової та організаційної складової надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

З 1 жовтня по 31 грудня цього року — закупівля одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" організується і здійснюється через Управління ООН з обслуговування проектів в рамках пілотного проекту. Але це тимчасово. Після закупівлі "пакети" будуть доставляти до пологового будинку та відділи соціального забезпечення населення.

Згідно з законом, з 1 січня 2021 року забезпечення цієї одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров'я (пологові будинки чи пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри і т. п.) здійснюється відповідно до закону "Про публічні закупівлі".

Нагадаємо, що раніше замість "пакунків малюка" з вересня почали видавати картки з особливим режимом використання. Батьки отримували 5 тисяч гривень замість бебі-боксів.