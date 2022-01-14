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В Україні різко зросло в ціні житло на "вторинці": скільки зараз коштують "сталінки" і "хрущовки"

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П'ятниця 14 січня 2022 12:37
В Україні різко зросло в ціні житло на "вторинці": скільки зараз коштують "сталінки" і "хрущовки" В Україні подорожчала "вторинка" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Україна опинилася в списку країн-лідерів по подорожчанню нерухомості. Вона посіла 24 місце в рейтингу за рекордним стрибком житла.

Ці дані оприлюднила консалтингова компанія Knight Frank - укладач рейтингу Global House Price Index, пише Укрінформ.

Пік на вторинному ринку житла досягнутий

У четвертому кварталі 2021 року середня вартість квартир, виставлених на продаж на вторинному ринку країни, зросла приблизно на 10%. Від $ 901 до $ 988 за квадратний метр.

Найбільше квадратний метр коштує в чотирикімнатних квартирах - 1300 доларів, за ним йдуть "однушки" - 1000 доларів, далі йдуть трикімнатні за ціною 970 доларів за метр.

За словами експертів, зараз виставляється на продаж величезна кількість "хрущовок". Лідером за ціною за квадратний метр залишається Київ. Ціни тут стартують від 2100 доларів за метр.

"Сталінки" дорожчають

"Сталінки" і житло, побудоване в 1980-1990 роки, дорожчає. Ще в 2020 році однокімнатні квартири на "вторинці" вартістю понад 100 000 дол. були рідкістю, зараз для більшості престижних районів столиці - це вже нормальна ціна.

Що буде з цінами на вторинному ринку житла

Перед Новим роком продавці почали масово знімати оголошення про продаж квартир по всій країні. Мабуть, вони чекають підняття цін. Також це може бути пов'язано це з багатьма факторами й подіями, що відбуваються в державі.

У разі, якщо інвестори продовжать чекати, то пропозиція на вторинці виросте на тлі зменшення попиту. Адже більшість власників не зможуть довго притримувати квартири, бо потребують коштів для реінвестування в нове житло, на лікування, навчання дітей тощо.

Експерти вважають, що вартість квартир економ-класу може знизитися, тенденція зростання спостерігатися не буде,

Як ми раніше писали, експерти озвучили ціни на нерухомість в 2022 році.

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