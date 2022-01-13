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В Україні різко пішли вгору ціни на свинину: яка зараз вартість

Автор: Тетяна Самарук

В Україні стрімко продовжує дорожчати свинина. Зокрема, середні ціни на неї суттєво зросли в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це свідчать дані "Мінфін".

Скільки вартує м'ясо

Так, у грудні кілограм свинячого ошийка можна було купити в за 147,98 грн. Однак, наразі його вартість складає 153,60 грн.

Також ціна зросла і на свинячий підчеревок, а саме з 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг. Шашлик зі свинини у грудні коштував 142,02 грн/кг, зараз його ціна складає 148,49 грн/кг.

Окрім того, менше ніж на гривню подорожчала грудинка, ціна на сьогодні 105,28 грн. Свинячу лопатку можна купити за 111,69 грн/кг, тоді як у грудні вона коштувала 110,55 грн.

Однак, кілограм свинячих ребер подешевшав зі 109,86 грн до 103,65 грн.

Яке м'ясо найкорисніше

Зокрема, усе м'ясо умовно поділяють на біле та червоне.

Біле м'ясо - це домашня птиця, кролик, риба та інші морепродукти. А червоне м'ясо - це баранина, яловичина і свинина.

Експерти вважають, що червоне м'ясо менш корисне, ніж біле. Все тому, що там забагато насичених жирів і холестерину, який провокує збільшення ваги. До того ж вживання червоного м’яса у великих кількостях може призводити до розвитку раку.

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про небезпечне м'ясо, в якому знайшли сальмонелу.

Також ми писали про продукти, які вбивають печінку.

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