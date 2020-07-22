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В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти

Середа 22 липня 2020 20:40
В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром опиниться під впливом атмосферного фронту

Погода в Україні незабаром сильно зміниться. На більшу частину країни прийде потепління, але разом з ним нагрянуть грози. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру.

Так, відповідно до нових погодних карт синоптиків, суттєві зміни прийдуть вже на вихідних. На Заході і Півночі очікуються грозові дощі, а температура підвищиться по всій країні (крім західних областей).

В найближчій перспективі, тобто 23 липня, нас чекає сухий, сонячний і досить прохолодний, як для липня, день. На Заході і Півночі холоднувато - від +21 до +24 вдень, а вночі й зовсім +9+14. У Центрі і на Сході завтра +23+27 (вночі +11+14), а на Півдні +25 до +29 градусів (вночі +15+19).

У Києві завтра без опадів і прохолодно - від +22 до +24, а сьогодні вночі +12+14 градусів.

В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти

Погода в Україні 23 липня (фото: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 24 липня, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях можливі грози з дощами, температура підвищиться на 1-3 градуси майже по всій країні (крім областей з дощами).

25 липня вже весь Захід і Північ опиняться під дією грозового фронту. У Київській та Житомирській областях потеплішає до +24+28, а в інших регіонах температура без змін.

В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові картиВ Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти

Погода в Україні 24 і 25 липня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 26 липня, грозові хмари знову будуть загрожувати Заходу і Півночі, температура тут залишиться на значеннях від +22 до +27. А ось на Південь, Схід і Центр прийде спека до +28+33 градусів.

27 липня дощі з грозами накриють майже всю країну (крім Сходу і Криму). Температура без особливих змін - на Заході та Півночі комфортне тепло (+22+27), в інших областях жарко - до +33 градусів.

В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові картиВ Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти

Погода в Україні 26 і 27 липня (фото: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко у своєму прогнозі до кінця тижня також пише, що в країні підвищиться температура, але прийдуть грозові дощі.

Раніше народний синоптик розповів про погоду в серпні. Він вважає, що в останньому місяці літа українців чекає спека і затяжна посуха.

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