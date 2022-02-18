В Україні різко подорожчав популярний овоч: ціна дивує

В Україні зросли ціни на помідори. Зазначається, що за останні 2 тижні вартість зросла на 29%
Станом на 18 лютого, їх можна придбати в середньому за 79,82 грн/кг, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
Зокрема, в зимовий період помідори на полиці супермаркетів надходять як від українських тепличників, так і з Туреччини.
Зокрема, українські томати зросли в ціні через зростання собівартості виробництва. Експерти кажуть, що за останні місяці суттєво здорожчали енергоресурси, необхідні для обігріву теплиць.
Також негативно на ціну вплинула й часткова девальвація гривні. Аналітики кажуть, що сукупність усіх цих факторів і призвела до такого зростання цін на помідори.
Помідори можуть бути своєрідною "захисною" їжею для людей з діабетом II типу. Це дуже важливо, оскільки діабет подвоює ризик інсульту чи серцевого нападу.
Томати містять лютеїн і бета-каротин, які корисні для очей. Для здоров'я серця набагато ефективніше їсти помідори та томатні продукти, ніж приймати лікопенові добавки.
Додамо, що також зросли у ціні банани. За останні 2 тижні ціна на них збільшилася на 7% – до 31,70 грн за кг.
За словами фахівців, основними причинами зростання цін є практично повна відчутність доступних за ціною фруктів в даний сезон (лише яблука та цитрусові). Окрім того, на вартість вплинуло зростання курсу гривні, адже банани повністю імпортований товар.
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