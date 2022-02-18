В Україні різко подорожчав популярний овоч: ціна дивує

Зокрема, в зимовий період помідори на полиці супермаркетів надходять як від українських тепличників, так і з Туреччини.

Чому зросла вартість

Зокрема, українські томати зросли в ціні через зростання собівартості виробництва. Експерти кажуть, що за останні місяці суттєво здорожчали енергоресурси, необхідні для обігріву теплиць.

Також негативно на ціну вплинула й часткова девальвація гривні. Аналітики кажуть, що сукупність усіх цих факторів і призвела до такого зростання цін на помідори.

В Україні зросли ціни на помідори (freepik)

Помідори можуть бути своєрідною "захисною" їжею для людей з діабетом II типу. Це дуже важливо, оскільки діабет подвоює ризик інсульту чи серцевого нападу.

Томати містять лютеїн і бета-каротин, які корисні для очей. Для здоров'я серця набагато ефективніше їсти помідори та томатні продукти, ніж приймати лікопенові добавки.

Додамо, що також зросли у ціні банани. За останні 2 тижні ціна на них збільшилася на 7% – до 31,70 грн за кг.

За словами фахівців, основними причинами зростання цін є практично повна відчутність доступних за ціною фруктів в даний сезон (лише яблука та цитрусові). Окрім того, на вартість вплинуло зростання курсу гривні, адже банани повністю імпортований товар.