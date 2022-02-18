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В Україні різко подорожчав популярний овоч: ціна дивує

Автор: Тетяна Самарук

В Україні зросли ціни на помідори. Зазначається, що за останні 2 тижні вартість зросла на 29%

Станом на 18 лютого, їх можна придбати в середньому за 79,82 грн/кг, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Зокрема, в зимовий період помідори на полиці супермаркетів надходять як від українських тепличників, так і з Туреччини.

Чому зросла вартість

Зокрема, українські томати зросли в ціні через зростання собівартості виробництва. Експерти кажуть, що за останні місяці суттєво здорожчали енергоресурси, необхідні для обігріву теплиць.

Також негативно на ціну вплинула й часткова девальвація гривні. Аналітики кажуть, що сукупність усіх цих факторів і призвела до такого зростання цін на помідори.

В Україні зросли ціни на помідори (freepik)

Помідори можуть бути своєрідною "захисною" їжею для людей з діабетом II типу. Це дуже важливо, оскільки діабет подвоює ризик інсульту чи серцевого нападу.

Томати містять лютеїн і бета-каротин, які корисні для очей. Для здоров'я серця набагато ефективніше їсти помідори та томатні продукти, ніж приймати лікопенові добавки.

Додамо, що також зросли у ціні банани. За останні 2 тижні ціна на них збільшилася на 7% – до 31,70 грн за кг.

За словами фахівців, основними причинами зростання цін є практично повна відчутність доступних за ціною фруктів в даний сезон (лише яблука та цитрусові). Окрім того, на вартість вплинуло зростання курсу гривні, адже банани повністю імпортований товар.

Раніше ми повідомляли, що дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я.

Також ми писали, про диво-продукт, який підвищує імунну систему та покращує травлення.

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