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В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили карти

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться у вівторок, 25 травня. Дощів стане значно менше, температура підвищиться, проте місяцями можливі грози, а також сильний південний вітер.

Про це розповіли синоптики Наталка Діденко та Український гідрометцентр.

"Синоптичний вівторок відсуне дощовий циклон з України. Проте він, циклон, своїми атмосферними фронтами ще зачепиться за східні області, а також дощі місцями пройдуть завтра і в західних областях", - повідомила синоптик і додала, що на решті території буде панувати антициклон з сонячною і теплою погодою.

Завтра протягом дня очікуються комфортні +20+25 градусів.

Синоптик також попередила, що у західних областях завтра може бути сильним південний вітер.

У Києві вівторок обіцяє чудову сонячну погоду з температурою +22 градуси.

Щодо прогнозу на тиждень, то Наталка Діденко уточнила, що Україною перекочуватимуться періодичні дощі з грозами, буде тепло (+20+25 градусів з невеликими коливаннями). А от схід і південний схід чекають спекотні +25+30 градусів.

В Українському гідрометцентрі поділилися картами погоди на вівторок, 25 травня.

Скрін: Погода в Україні 25 травня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, як вберегти своє майно і життя під час сильної грози.

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