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В Україні рекордно подорожчала заміська нерухомість: ціни захмарні

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Вівторок 21 грудня 2021 10:16
В Україні рекордно подорожчала заміська нерухомість: ціни захмарні В Україні подорожчала заміська нерухомість (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом рекордно подорожчали заміські будинки. Їх вартість збільшилася на 20% в порівнянні з минулим роком.

Про це розповіли в Сніданку з 1+1.

Нерухомість дорожчає

Експерти Асоціації фахівців з нерухомості повідомили, що у 2021 році будинки подорожчали майже на чверть ціни. Судячи з тенденції й попиту, можна не сподіватися на зниження.

Які прогнози

Фахівці в галузі нерухомості прогнозують, що житло в передмісті Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси в наступному році буде ще більше дорожчати. Зростання ціни очікують на 5%.

З квітня по червень експерти прогнозують пік купівлі-продажу заміських будинків.

В цей час і відбудеться основне зростання вартості квадратних метрів.

Водночас ріелтори прогнозують попит на квартири в містах. Очікується, що нерухомість підвищиться в ціні на 15%. Це стосується і первинного і вторинного ринків житла.

Як ми раніше писали, шахраї обманюють туристів з житлом в Карпатах.

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