В Україні разгуляются грозові дощі: які області накриє негода

Погода в Україні у четвер, 16 липня, буде в більшості областей сприятливою, але подекуди температура сильно знизиться. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За словами Діденко, протягом дня в країні +22+27 градусів. А ось в Карпатах місцями можуть бути холодні +8+14. Про це синоптик написала в Facebook.

Без опадів завтра не обійдеться. Дощі з грозами найімовірніше будуть у Вінницькій і Житомирській областях. Вітер західного напрямку, помірний. Але при грозах можуть бути пориви.

У Києві завтра близько +25 градусів, опади малоймовірні. Але до вечора можуть набігти хмари й принести невеликий дощ.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що дощі очікуються завтра лише в західних областях. Сьогоднішня ніч буде прохолодною (+12+16), на Півдні до +18 градусів.

Погода в Україні 16 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, що в Україну знову повернеться спека. Температура підвищиться по всій країні, а до неділі градусники покажуть вище +30 градусів на південному сході.