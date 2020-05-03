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Вчені розповіли, коли буде вакцина від COVID-19: чекати недовго

STYLERКоронавірус    03.05.2020 - 14:45
Вчені розповіли, коли буде вакцина від COVID-19: чекати недовго
Коронавірус 2020 - коли вчені створять вакцину

Вакцина від коронавірусу буде розроблена в найближчому майбутньому

Коронавірус 2020 перестане нести загрозу, адже вакцина буде готова незабаром. У США планують випробувати 14 вакцин від COVID-19, серед яких відберуть кращі. Про це інформує NBC.

14 зразків були обрані з 93 вакцин, які надали 80 фармакологічних компаній. Протягом наступних двох тижнів вакцини пройдуть тестування, в результаті якого відберуть шість-вісім фінальних зразків. У кінцевому підсумку повинно залишитися близько трьох дієвих препаратів.

Ліки планують використовувати вже на початку наступного року. Для цього необхідно залучити максимальну кількість експертів, щоб прискорити розробку препарату.

"Відзначимо, що "Операція надзвукова швидкість" - проект, метою якого є об'єднати приватні фармацевтичні компанії, урядові установи і військових, щоб скоротити час розробки вакцини проти коронавірусу на вісім місяців", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, експерт розповіла, що COVID-19 може пройти повторно в однієї людини, оскільки відноситься до сезонних захворювань. А також, що імунітет починає формуватися лише на 10 день.

Ми писали, що експерт прокоментувала чутки про створення COVID-19 в лабораторії.

А також про те, що вчені розповіли про відчутний прорив у боротьбі з коронавірусом. Фахівці створили тест на антитіла до COVID-19, що показує результат протягом 10 хвилин.

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