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Популярне жарознижувальне може зруйнувати вашу печінку: заява лікарів

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Четвер 23 вересня 2021 11:40
Популярне жарознижувальне може зруйнувати вашу печінку: заява лікарів Фото: Популярне жарознижувальне може зруйнувати вашу печінку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Популярний засіб від жару, болю і запалення - парацетамол - здатний викликати печінкову недостатність. Лікарі кажуть, що захоплюватися препаратом, навіть якщо він вам допомагає і знімає неприємні симптоми - не слід.

Про це повідомляє організація British Liver Trust.

"Парацетамол у великих кількостях може бути токсичним для печінки", - йдеться в заяві.

Це жарознижувальне (поряд з ібупрофеном) є одним з головних ліків у світі для боротьби з лихоманкою, болем і запаленням.

Звичайна доза ліків становить одну або дві таблетки по 500 мг за прийом. Фахівці попереджають не перевищувати рекомендовану в інструкції дозу, так як безконтрольний прийом препарату може призвести до того, що печінка може пошкоджуватися.

Вчені провели експеримент, який показав, що надлишковий прийом парацетамолу може порушувати важливі структурні зв'язки між сусідніми клітинами печінки. Коли це відбувається, клітини печінки починають руйнуватися.

Подібний процес відбувається у пацієнтів з гепатитом, цирозом і раком печінки.

Зверніть увагу на такі симптоми, що вказують на проблеми з печінкою:

  • Шкіра і білки очей стає жовтуватого відтінку
  • Виникає біль в животі і його набряк
  • Набрякають ноги і щиколотки
  • Шкіра свербить
  • Сеча - темного кольору, а кал навпаки - світлого
  • Хронічна втома
  • Нудота і блювота

Раніше Євген Комаровський назвав випадки, коли не допоможе навіть найкраще жарознижуювальне.

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