Популярне жарознижувальне може зруйнувати вашу печінку: заява лікарів

Популярний засіб від жару, болю і запалення - парацетамол - здатний викликати печінкову недостатність. Лікарі кажуть, що захоплюватися препаратом, навіть якщо він вам допомагає і знімає неприємні симптоми - не слід.

"Парацетамол у великих кількостях може бути токсичним для печінки", - йдеться в заяві.

Це жарознижувальне (поряд з ібупрофеном) є одним з головних ліків у світі для боротьби з лихоманкою, болем і запаленням.

Звичайна доза ліків становить одну або дві таблетки по 500 мг за прийом. Фахівці попереджають не перевищувати рекомендовану в інструкції дозу, так як безконтрольний прийом препарату може призвести до того, що печінка може пошкоджуватися.

Вчені провели експеримент, який показав, що надлишковий прийом парацетамолу може порушувати важливі структурні зв'язки між сусідніми клітинами печінки. Коли це відбувається, клітини печінки починають руйнуватися.

Подібний процес відбувається у пацієнтів з гепатитом, цирозом і раком печінки.

Зверніть увагу на такі симптоми, що вказують на проблеми з печінкою: