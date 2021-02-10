В Україні розкопали американський винищувач часів Другої світової війни

Неподалік від села Оліїв Зборівського району Тернопільської області розкопали американський літак часів Другої світової війни.
Про це повідомив голова пошукової групи Андрій Кир'янов, пише "Суспільне".
Розкопками займалися учасники ГО "Пошук літаків в Україні". Мова йде про винищувачі "Аерокобра" Р39, дані про який датуються 7 липня 1944 року.
Кир'янов розповідає, що в цій місцевості 14-17 липня 1944 року відбувалися повітряні бої в рамках Сандомирської операції.
"На місці падіння "Аерокобри" Р39 є номер літака. Раніше на місці знайшли шильду з номерами та кілька уламків. По фото визначили що це "Аерокобра"... Знайшли місце падіння і епіцентр на глибині 1-1,5 метра, дісталися до уламків. Багато гільз "Браунінг" калібру 12.7, а також 37-мм були, частини обшивки, залізо", - розповідає експерт.
Рештки американського винищувача (фото: suspilne.media)
За його словами, американці доставляли в СРСР літаки з білою зіркою. А радянська влада, щоб не морочитися, просто перефарбовували зірку в червоний колір.
Експертам навіть вдалося визначити траєкторію падіння. А після миття проявилися написи на деталях. Тепер з розкопаних залишків готують експозицію в Музеї загиблих літаків.
Під Тернополем розкопали рештки американського винищувача (фото: suspilne.media)
Винищувач Р-39 "Аерокобра" був одним з головних американських літаків, який перебував на службі, коли США вступили в Другу світову війну. Його використовували на озброєнні радянські повітряні сили. Цікаво, що саме цей винищувач знищив найбільше літаків ворога на східноєвропейському фронті.
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