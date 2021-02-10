В Україні розкопали американський винищувач часів Другої світової війни

Розкопками займалися учасники ГО "Пошук літаків в Україні". Мова йде про винищувачі "Аерокобра" Р39, дані про який датуються 7 липня 1944 року.

Кир'янов розповідає, що в цій місцевості 14-17 липня 1944 року відбувалися повітряні бої в рамках Сандомирської операції.

"На місці падіння "Аерокобри" Р39 є номер літака. Раніше на місці знайшли шильду з номерами та кілька уламків. По фото визначили що це "Аерокобра"... Знайшли місце падіння і епіцентр на глибині 1-1,5 метра, дісталися до уламків. Багато гільз "Браунінг" калібру 12.7, а також 37-мм були, частини обшивки, залізо", - розповідає експерт.

Рештки американського винищувача (фото: suspilne.media)

За його словами, американці доставляли в СРСР літаки з білою зіркою. А радянська влада, щоб не морочитися, просто перефарбовували зірку в червоний колір.

Експертам навіть вдалося визначити траєкторію падіння. А після миття проявилися написи на деталях. Тепер з розкопаних залишків готують експозицію в Музеї загиблих літаків.

Під Тернополем розкопали рештки американського винищувача (фото: suspilne.media)

Винищувач Р-39 "Аерокобра" був одним з головних американських літаків, який перебував на службі, коли США вступили в Другу світову війну. Його використовували на озброєнні радянські повітряні сили. Цікаво, що саме цей винищувач знищив найбільше літаків ворога на східноєвропейському фронті.