RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні розкопали американський винищувач часів Другої світової війни

Автор: Світлана Мащенко

Неподалік від села Оліїв Зборівського району Тернопільської області розкопали американський літак часів Другої світової війни.

Про це повідомив голова пошукової групи Андрій Кир'янов, пише "Суспільне".

Популярні новини
Весна в Україні стане екстремальною: кліматологи приголомшили прогнозами 08 лютого 2021
Названі найнадійніші кросовери з пробігом: українці купують їх найчастіше 07 лютого 2021
Продукти, які не варто купувати в супермаркеті: це збереже гроші та здоров'я 07 лютого 2021
Які будуть зарплати в Україні та курс долара до 2024 року: прогноз уряду 06 лютого 2021
Зірка фільмів "Афоня" і "Міміно" Леонід Куравльов зник у Росії 08 лютого 2021
Родзинки можуть сильно нашкодити: кому не можна їх їсти категорично 06 лютого 2021
У мережі з'явилися фото VIP-камери Лук'янівського СІЗО: як живуть злочинці 07 лютого 2021
На мові Терешкової і Будди: про що зараз пише скандальна педагог Більченко 08 лютого 2021
Найкорисніший напій для здоров'я і довголіття: він є в кожному будинку 07 лютого 2021
Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна 06 лютого 2021

Розкопками займалися учасники ГО "Пошук літаків в Україні". Мова йде про винищувачі "Аерокобра" Р39, дані про який датуються 7 липня 1944 року.

Кир'янов розповідає, що в цій місцевості 14-17 липня 1944 року відбувалися повітряні бої в рамках Сандомирської операції.

"На місці падіння "Аерокобри" Р39 є номер літака. Раніше на місці знайшли шильду з номерами та кілька уламків. По фото визначили що це "Аерокобра"... Знайшли місце падіння і епіцентр на глибині 1-1,5 метра, дісталися до уламків. Багато гільз "Браунінг" калібру 12.7, а також 37-мм були, частини обшивки, залізо", - розповідає експерт.

Рештки американського винищувача (фото: suspilne.media)

За його словами, американці доставляли в СРСР літаки з білою зіркою. А радянська влада, щоб не морочитися, просто перефарбовували зірку в червоний колір.

Експертам навіть вдалося визначити траєкторію падіння. А після миття проявилися написи на деталях. Тепер з розкопаних залишків готують експозицію в Музеї загиблих літаків.

Під Тернополем розкопали рештки американського винищувача (фото: suspilne.media)

Винищувач Р-39 "Аерокобра" був одним з головних американських літаків, який перебував на службі, коли США вступили в Другу світову війну. Його використовували на озброєнні радянські повітряні сили. Цікаво, що саме цей винищувач знищив найбільше літаків ворога на східноєвропейському фронті.

Раніше ми писали, що в Україні розкопали 300-тисячолітній зуб мамонта. З'явилося фото сенсаційної знахідки.

Також повідомлялося, що під Рівним з річки підняли човен ручної роботи вагою 3 тонни.

До слова, нещодавно у центрі Одеси знайшли останки стародавньої фортеці, які доводять, що місто було засноване задовго до знаменитого рескрипту Катерини II.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України раскопки
Читайте також
В Єгипті знайшли 4-тисячолітню копію міфічної "Книги мертвих"
Вчені знайшли унікальну єгипетську печатку із загадковими символами (фото)
Прогноз погоди