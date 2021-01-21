В Україні розкопали 300-тисячолітній зуб мамонта: фото сенсаційної знахідки

Археологам вдалося зробити сенсаційну знахідку в Чернівецькій області - зуб мамонта, якому близько 300 тисяч років. Викопні рештки були знайдені на березі Дністра під час вивчення палеолітичної стоянки "Молодова V".

Знайдений зуб доводить, що стоянці набагато більше років, ніж вважали вчені. Про це пише Укрінформ.

Археологи раніше вважали, що стоянці "Молодова V" 50-60 тисяч років, але знайдений 300-тисячолітній зуб Хазарського мамонта змусив вчених оцінити її по-новому.

"У нас є рещтки різних мамонтів. З того, що вже опубліковано, у нас є знахідка так званого Хазарського мамонта (лат. Mammuthus trogontherii chosaricus), його зуб. Це один з предків звичайного Шерстистого мамонта, який жив близько 300 тисяч років тому. Його знайшли поблизу палеолітичної стоянки на Дністрі Молодова V", - каже Богдан Ридуш, професор кафедри фізичної географії, геоморфології і палеогеографії Чернівецького університету.

Археологи знайшли зуб мамонта під Чернівцями (фото: ukrinform)

Вчений говорить, що низький рівень води у Дністрі взимку дозволяє проводити дослідження саме в цей час. В таку пору і був знайдений зуб, але минулої зими. Після детального вивчення, вчені нарешті змогли представити його широкому колу.

Професор каже, що найвідомішою опорною стоянкою, а на Буковині їх кілька, є саме "Молодова V".

"Вона (стоянка. - Ред.) знаходиться в долині Дністра. Цей зуб ми знайшли минулої зими. Рівень водосховища впав, була тепла зима, і ми їздили дивитися розріз цієї стоянки. Там знайшли багато цікавих решток. Крім зуба мамонта, ми знайшли і кілька зубів коней, яким також близько 300 тисяч років. Вони відрізняються за розмірами і за морфологією від нинішніх коней", - додав Ридуш.

На Буковині знайшли найдавніший зуб мамонта і зуби коней (фото: ukrinform)

Вчені дійшли до висновку, що знайдений зуб зараз є найдавнішою знахідкою решток мамонта, які коли-небудь знаходили на території області.

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