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В Україні прогнозують похолодання з мокрим снігом: синоптик назвала дату

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П'ятниця 15 квітня 2022 19:32
В Україні прогнозують похолодання з мокрим снігом: синоптик назвала дату Погода в Україні змінюватиметься (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні найближчим часом несе собою похолодання і навіть мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Яка погода буде 16 квітня

16 квітня тепла погода побуде на Сході, Півдні, у більшості центральних областях – очікується +13+19 градусів. А от у західних, північних областях та Вінницькій області почнеться похолодання, температура повітря становитиме + 6 + 10 градусів.

"Посилиться вітер, напрямок-переважно північний, більш інтенсивним вітер буде на Заході і Сході України", - попередила синоптик.

Де пройдуть дощі

Дощі в суботу передбачаються в західних, північних областях, місцями в центральній частині і в Харківській та Одеській областях.
У східних областях та південній частині переважатиме завтра суха погода.

Погода в Києві

Завтра збільшиться хмарність, можливий дощ, температура повітря вже опуститься до + 9, +10 градусів.

Коли прийде похолодання

У неділю понеділок в Україні похолодання посилиться, є ймовірність мокрого снігу. Тільки в східній частині тепла погода збережеться.

Як ми раніше писали, синоптики дали детальний прогноз на Великдень.

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