В Україні прогнозують похолодання з мокрим снігом: синоптик назвала дату
Погода в Україні найближчим часом несе собою похолодання і навіть мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Яка погода буде 16 квітня
16 квітня тепла погода побуде на Сході, Півдні, у більшості центральних областях – очікується +13+19 градусів. А от у західних, північних областях та Вінницькій області почнеться похолодання, температура повітря становитиме + 6 + 10 градусів.
"Посилиться вітер, напрямок-переважно північний, більш інтенсивним вітер буде на Заході і Сході України", - попередила синоптик.
Де пройдуть дощі
Дощі в суботу передбачаються в західних, північних областях, місцями в центральній частині і в Харківській та Одеській областях.
У східних областях та південній частині переважатиме завтра суха погода.
Погода в Києві
Завтра збільшиться хмарність, можливий дощ, температура повітря вже опуститься до + 9, +10 градусів.
Коли прийде похолодання
У неділю понеділок в Україні похолодання посилиться, є ймовірність мокрого снігу. Тільки в східній частині тепла погода збережеться.
Як ми раніше писали, синоптики дали детальний прогноз на Великдень.