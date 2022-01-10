В Україні прогнозують подорожчання і дефіцит хліба: чому так відбувається

Постраждає хлібопекарська галузь

Експерт зазначає, що вже зараз через ціну на газ багато підприємств працюють собі у збиток. Також вплинуло і подорожчання сировини на внутрішньому ринку.

"І тут грає роль, крім космічної ціни на газ, те, що 80% зернових йдуть на експорт, а ціни на сировину, що залишилася для внутрішнього ринку, наближаються до експортних, світових. Вже сьогодні істотне зростання собівартості хлібопекарської продукції призводить до того, що багато підприємств працюють в нуль, а деякі — зі збитковими показниками", - повідомив Тітамир.

Можливий дефіцит хліба

Якщо підприємства піднімуть ціни на свою продукцію, то невелика кількість українців зможе купувати хліб по 40-50 гривень за буханець. Це призведе до скорочення продажів і дефіциту хліба.

"У той же час, багато хлібозаводів не можуть підняти ціни на продукцію, оскільки вони зафіксовані контрактами з рітейлерами. Та й при нинішній купівельній спроможності населення, навряд чи хтось буде купувати хліб за ціною 40-50 грн за буханець, тоді, швидше за все буде, катастрофічне скорочення продажів", - вважає експерт.

За його словами, в цю ситуацію має втрутитися держава.

"Якщо держава терміново не втрутиться в ситуацію, всі ці фактори можуть призвести до перебоїв у виробництві хліба і його дефіциту на прилавках магазинів і супермаркетів, а то і взагалі — до закриття хлібозаводів", - додає Тітамир.