В Україні пропонують метод схуднення без спорту і дієт: чи дійсно він працює

В Україні став актуальним новий спосіб скинути вагу і підтягнути об'єми - тейпування. Але чи допомагає це дійсно схуднути, розповіли експерти. Тейпування зі спортивної медицини перейшло і в косметологію. З його допомогою намагаються схуднути або, наприклад, виправити форму підборіддя.

Про новий метод розповіли в сюжеті ТСН.

Майстер в салоні наклеює клієнтці на обличчя спеціальні смужки - тейпи та запевняє, що за допомогою них можна позбутися набряків.

"У першу чергу ми прибираємо набряк, покращуємо лімфоциркуляцію і циркуляцію крові. Саме обличчя буде мати підтягнутий ефект та шия. Прибирається повністю друге підборіддя. Всі пізніші зміни обличчя, пов'язані з лімфою — все прибирається, колір шкіри поліпшується", — розповідає на камеру фахівець з кінейзетейпування Вікторія Котова.

Лікар-дерматолог зовсім не рекомендує використовувати кольорові стрічки в косметології.

"Коли ми хочемо зменшити об'єми, якщо, наприклад, тиск однієї стрічки буде занадто великий і перекриє шляхи лімфи - це дуже погано. Ми можемо отримати несподівані ефекти, наприклад, посилення вугрової висипки або інші реакції", - розказала косметолог.

Ви могли бачити такі стрічки на спортсменах під час змагань. Ігор Олексієнко — член комісії Національного олімпійського комітету розповів, що клеїти кінезіотейпи повинні тільки лікарі.

"Це медична лікувальна методика, яка повинна проводитися людьми, які розуміються в анатомії, фізіології, в біомеханіці рухів. Люди самі собі починають клеїти кінезіотейпи — це дуже небезпечно", - розповів Олексієнко.

Як ми раніше повідомляли, ці два правила допоможуть схуднути раз і назавжди.