В Україні з'явиться ще один метод фіксації перевищення швидкості на дорогах

Штрафи (колаж: РБК-Україна)

Планується новий метод фіксації швидкості на дорогах

В Україні у 2021 році на автомобільних дорогах може з'явитися ще один метод фіксації порушень швидкісного режиму. Нова технологія буде фіксувати середню швидкість по відрізку дороги.

Про це розповів голова Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хом'яків у інтерв'ю ЦТС.

Він заявив, що в наступному році будуть закуповуватися ще комплекси автофіксацій порушень швидкості. Крім того, буде розширюватися функціонал їх роботи.

Це означає, що камери будуть фіксувати не тільки перевищення швидкісного режиму, але і порушення правил дорожнього руху, включаючи перетин подвійної суцільної лінії, проїзд на червоне світло і проїзд по смузі для громадського транспорту.

Наразі правоохоронці допрацьовують нормативну базу, а в агентстві інфраструктурних проєктів займаються необхідним програмним забезпеченням.

Також очікується, що до кінця 2021 року запрацює фіксація середньої швидкості по відрізку. Це необхідно для того, щоб контролювати швидкісний режим на всій дорозі, а не тільки в місцях, де встановлені камери.

В початку відрізка і в кінці будуть встановлені камери. Якщо водій пригальмував перед першою і другою камерою, але в цілому 100 км проїхав швидше, ніж дозволено, то на другій камері буде фіксуватися порушення швидкості.

Нагадаємо, у Києві водій BMW X5 влаштував ДТП і розбив кілька автомобілів. Люди жорстко провчили неадеквату.

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