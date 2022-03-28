В Україні з'явився новий сервіс, який допоможе рятувати життя

Такий сервіс запущений медичною системою Helsi та платформою donor.ua

Він створений для зручності охочих стати донором крові, аби допомагати пораненим українцям у війні з Росією.

Як стати учасником

Щоб допомогти або долучитися до такої необхідної ініціативи, необхідно заповнити анкету на сайті helsi.me

Далі ви отримаєте повідомлення

Якщо у вашій області буде необхідність у донорах відповідної групи крові, вам надішлють повідомлення з контактами центрів крові.

Ваші дані про групу крові та резус-фактор обробляються алгоритмом у системі Helsi та не передаватимуться медпрацівникам.

Як підготуватися до здачі крові