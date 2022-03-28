В Україні з'явився новий сервіс, який допоможе рятувати життя

В Україні запустили новий сервіс, за допомогою якого можна зареєструватися для здачі крові.
Як стати донором, розповіли в Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Такий сервіс запущений медичною системою Helsi та платформою donor.ua
Він створений для зручності охочих стати донором крові, аби допомагати пораненим українцям у війні з Росією.
Щоб допомогти або долучитися до такої необхідної ініціативи, необхідно заповнити анкету на сайті helsi.me
Якщо у вашій області буде необхідність у донорах відповідної групи крові, вам надішлють повідомлення з контактами центрів крові.
Ваші дані про групу крові та резус-фактор обробляються алгоритмом у системі Helsi та не передаватимуться медпрацівникам.
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