В Україні потепліє до +21, але сніг і мороз повернуться знову: новий прогноз

14 квітня стане тепліше вдень на більшості територій, однак ночі будуть холодними, місцями - морозними.

"14-15 квітня вночі у західних, північних, Вінницькій, вночі 15 квітня і у центральних та південних областях на поверхні ґрунту, місцями, крім півдня, і у повітрі заморозки 0-5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Невеликий дощ в четвер ймовірний на сході, південному сході, в Криму опадів буде більше. На решті територій - сухо.

Повітря прогріється до +10+16, а на сході +7+9 градусів.

Погода в Україні 14 квітня (meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 15 квітня буде найтепліший день у найближчій перспективі. Вдень по всій країні +15+21, однак ніч - прохолодна - температура знизиться до +3 градусів. Опади ймовірні на заході.

16 квітня на заході і півночі похолодає, +8+12. На решті територій +13+18. Також суттєві дощі ймовірні майже всюди, крім сходу і півдня.

Погода в Україні 15-16 квітня (meteo.gov.ua)

В неділю 17 квітня сильно похолодає на заході - тут +3+8, на півночі і в центрі +7+10, в решті областей +10+16. На заході дощ і мокрий сніг, також опади ймовірні в частині східних, центральних і південних областей (деталі на карті).

В понеділок 18 квітня температура буде майже такою ж, як і в неділю, однак похмуро й з дощами буде по всій країні (на заході - мокрий сніг).

Погода в Україні 17-18 квітня (meteo.gov.ua)