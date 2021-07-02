В Україні похолодає до +15: синоптик назвала дату

Експерт повідомила, що в найближчі дні нестабільний характер погоди втримається, і істотні опади не прогнозуються тільки на сході України.

Починаючи з 4-5 липня буде переважно сонячно і без дощів у західних областях. А ось 6 і 7 липня в країну прийдуть дощі, їх зумовить циклон. І тоді в повітрі стане більше свіжості і прохолоди. Вдень буде температура до 23 градусів тепла.

"Температура ночами триматиметься в рамках 15-20 градусів тепла. А вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах плюс 18-23", - повідомила Наталія Голеня.

Що кажуть інші синоптики

Народний синоптик Володимир Деркач солідарний з колегою. Він прогнозує початок липня досить прохолодним і з опадами.

"Середина місяця буде теплою, але не спекотною, як це було в кінці червня, також можливі невеликі опади. Не спекотною виявиться і третя декада липня", — сказав Володимир Деркач.

Синоптик Леонід Горбань також прогнозує бурі і дощі в другий місяць літа. За його прогнозом тільки 18 до 28 липня буде жарко, а з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця.