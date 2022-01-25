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В Україні подорожчав популярний овоч, який купують всі

Автор: Людмила Жукова

В Україні вже до весни сильно подорожчає популярний овоч - цибуля. ЇЇ вартість підвищиться на 25%.

Про це повідомляє ТСН.

Зараз в магазинах і на ринках країни цибуля коштує від 15 гривень за кілограм. Причиною подорожчання цього незамінного продукту експерти називають його низький урожай.

За даними Асоціації українського клубу аграрного бізнесу, середня вартість кілограма ріпчастої цибулі збільшилася більш ніж на 70% в порівнянні з цінами за аналогічний період минулого року.

Відзначається, що сьогоднішня ціна не межа і цибуля продовжить своє подорожчання і буде коштувати близько 20 гривень за кілограм.

Ціна цибулі в українських супермаркетах (скріншот)

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У цибулі багато вітамінів групи В, а також марганцю, міді, калію, фосфору. Крім вітамінів, в ріпчастій цибулі безліч мінеральних солей. Вони нормалізують водно-сольовий баланс. Також свіжа цибуля розріджує кров, знижує рівень "поганого" холестерину, збільшує еластичність судин, знижує тиск.

Нагадаємо, що в Україні зміниться ціна на вершкове масло.

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