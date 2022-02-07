В Україні подорожчав хліб: ціни досягли рекордної позначки

Скільки зараз коштує хліб

Відзначимо, що в лютому 2022 0,6 кг хліба в супермаркетах коштує 25,9 гривень. Подорожчав за місяць також і нарізний хліб (0,6 кг).



Зараз за нього в магазинах просять 25,5 гривні, порівняно з 23,4 гривні в січні. Слід додати, що починаючи з серпня 2021 року ціни на пшеничний хліб почали зростати.



До вересня ціна збільшилася на 0,45 грн і хліб коштував 23,4 грн. З цього часу вартість хліба щомісяця зростає. До лютого ціна стала рекордною за останні п'ять років - 25,9 грн.



Крім того, подорожчання торкнулося і житнього хліба. У січні в супермаркетах ціна хліба склала 30,6 грн. за 0,9 кг, а вже в лютому ціна зросла до 31,5 грн.

Зазначимо, що причиною подорожчання хліба експерти називають "космічну" ціну на газ для підприємств.

Чим корисний хліб

Хліб збагачує організм вітамінами, мікроелементами, амінокислотами. У ньому міститься багато вітамінів груп В, Е, РР, а.хліб сприяє очищенню кишечника і організму в цілому від шлаків, знижує ризик цукрового діабету.