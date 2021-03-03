В Україні скасовують переведення годинників. Причина може здивувати

Отже. Чому нардепи хочуть відмінити переведення годинників? Перша причина – протидія агресії з боку Росії.

Як говориться у пояснювальній записці законопроєкту №4201, дана ініціатива політиків спрямована "не тільки на вирішення питань щодо визначення правових засад обчислення часу в Україні, а й покликаа забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України".

Річ у тім, що на тимчасово окупованих територіях України встановлений час держави-агресора – Російської Федерації. Тому встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу, за твердженням парламентарів, "дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій".

А ще – зміцнення здоров'я українців.

Так. Законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад викликає значне погіршення стану здоров’я людей в період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному.

Зокрема, кажуть науковці, після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.

Окрім того, вчені й лікарі пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли.

Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

Але і це ще не все. На думку парламентарів, відміна переведення годинника сприятиме євроінтеграційним прагненням України.

Адже хоча щорічний перехід на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах, все ж близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. Наприклад, у 2019 році Європейський парламент також підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021 року.