В Україні восени подорожчає популярний продукт: ціна злетить на 30%

Восени масло ще більше подорожчає, приблизно на 25-30%, вважає експерт.

"Стрімке зростання цін спостерігається і на соняшникову олію, яка тільки протягом 6 місяців 2021 року стала дорожчою більш ніж на 50% (середньомісячний приріст склав понад 8%). Основою для зльоту ціни тут теж стала сировина. Але і це ще не кінець - зростання ціни буде спостерігатися як мінімум до середини осені і може становити 25-30%", - резюмувала експерт.

Також аналітик повідомила, що серед факторів, які вплинули на зміну цін на продукти в країні - це сезонність виробництва, ціни на сировину і комбікорми, скорочення поголів'я худоби. На жаль, поки тенденції до зменшення цін на продукти харчування немає.

"Перш за все, в річній ретроспективі спостерігається зниження виробництва м'яса (виключаючи свинину), молока і яєць. З січня по травень 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом у 2020 році, виробництво скоротилося на 3-4%. Подальше зменшення поголів'я великої рогатої худоби й птахів свідчить про те, що ситуація з виробництвом найближчим часом не зміниться, а, відповідно, особливих передумов для зниження цін не буде", - розповіла Онищенко.