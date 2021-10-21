В Україні оголошено штормове попередження: стихія омине тільки одну область

20-21 жовтня на всій території України, за винятком Запорізької області, встановиться вітряна погода.
Такі дані оприлюднив сайт Sinoptik.ua.
Так, сьогодні вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях і Карпатах - 24-25 м/с.
Піші прогулянки в паркових зонах і старих скверах краще відкласти, на вулицях намагайтеся триматися подалі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не варто залишати відкритими навіть на провітрювання.
Максимально уважними радимо бути жителям східних регіонів, Київської, Тернопільської, Вінницької та Житомирської областей: там, крім штормового вітру, зберігається "помаранчевий" рівень пожежонебезпеки.
II ступінь (помаранчевий) рівень небезпечності означає, що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.
Раніше ми писали, що в Україну суне лютий холод з "мінусами".