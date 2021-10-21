В Украине объявлено штормовое предупреждение: стихия обойдет только одну область

Так, сегодня днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западных областях и Карпатах - 24–25 м/с.

Пешие прогулки в парковых зонах и старых скверах лучше отложить, на улицах старайтесь держаться подальше от шатких рекламных конструкций, а окна не стоит оставлять открытыми даже на проветривание.

Максимально внимательными советуем быть жителям восточных регионов, Киевщины, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областей: там, помимо штормового ветра, сохраняется «оранжевый» уровень пожароопасности.

Что делать при штормовом предупреждении

сохраняйте спокойствие, избегайте паники

внимательно слушайте информацию СМИ об обстановке, времени, направлении движения и силе ветра, рекомендации о порядке действий

уберите вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрежьте сухие деревья, которые могут нанести вред вашему жилью, машину поставьте в гараж

плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, а оконное стекло заклейте, если есть время

научите детей, как действовать во время стихийного бедствия

Что такое "оранжевый" уровень пожароопасности?

II степень (оранжевый) уровень опасности означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.