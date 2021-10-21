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В Украине объявлено штормовое предупреждение: стихия обойдет только одну область

Автор: Дмитрий Войналович

20-21 октября на всей территории Украины, за исключением Запорожской области, установится ветреная погода.

Такие данные обнародовал сайт Sinoptik.ua.

Так, сегодня днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западных областях и Карпатах - 24–25 м/с.

Пешие прогулки в парковых зонах и старых скверах лучше отложить, на улицах старайтесь держаться подальше от шатких рекламных конструкций, а окна не стоит оставлять открытыми даже на проветривание.

Максимально внимательными советуем быть жителям восточных регионов, Киевщины, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областей: там, помимо штормового ветра, сохраняется «оранжевый» уровень пожароопасности.

Что делать при штормовом предупреждении

  • сохраняйте спокойствие, избегайте паники
  • внимательно слушайте информацию СМИ об обстановке, времени, направлении движения и силе ветра, рекомендации о порядке действий
  • уберите вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрежьте сухие деревья, которые могут нанести вред вашему жилью, машину поставьте в гараж
  • плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, а оконное стекло заклейте, если есть время
  • научите детей, как действовать во время стихийного бедствия

Что такое "оранжевый" уровень пожароопасности?

II степень (оранжевый) уровень опасности означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Ранее мы писали, что в Украину сует лютый холод с "минусами".

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