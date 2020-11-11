В Україні оголосили перший рівень небезпеки: водіям зробили попередження

В Україні в найближчу добу буде дуже небезпечно на дорогах
В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через складні погодні умови. У більшості областей країни прогнозуються сильні тумани з видимістю від 200 до 500 метрів.
Синоптики називають такий рівень небезпеки жовтим або I (першим). Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Українського гідрометцентру.
Такий сильний туман може призвести до порушення руху транспорту на деяких ділянках трас України, а також у містах, на окремих вулицях.
Що рекомендується робити водіям під час туману:
У середу, 11 листопада, тумани охоплять практично всі області на Правобережжі України. У більшості областей країни очікується мінлива хмарність, тільки на заході – буде хмарно і без прояснень. Температура повітря коливатиметься від +5 градусів до +9 +11 градусів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили, в яких областях України температура повітря впаде нижче нуля.
А також розповідали про те, що стала відома дата першого снігу в Україні.