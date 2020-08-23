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В Україні подорожчав головний літній овоч: що відбувається з цінами

Неділя 23 серпня 2020 20:02
В Україні подорожчав головний літній овоч: що відбувається з цінами
Овочі (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Вартість огірків зросла майже в половину

В Україні у другій половині серпня стала різко зростати ціна на огірки. Як повідомляється, огірки-корнішони українського виробництва на оптовому ринку зросли в ціні до 19,7 грн/кг. В результаті подорожчання їх вартість збільшилася на 48% від ціни в минулому періоді. Відомо, що дешевше продають огірки за ціною 17 грн/кг, найдорожчі огірки коштують 23 грн/кг.

За підсумками перших п'яти місяців 2020 року Україна відзначилася збільшенням імпорту помідорів і огірків. Про це свідчать дані Української плодоовочевої асоціації.

Повідомляється, що всього за цей період країна імпортувала помідорів загальним обсягом 54,9 тисячі тонн на суму 54,9 тисячі гривень. Такий показник став на 16% більше, ніж той результат, якого вдалося досягти в минулому 2019 році.

Раніше повідомлялося, що за даними Держстату, в Україні суттєво подешевшали овочі "борщового набору" в порівнянні з 2019 роком.

Так, картоплю на ринках країни продають до 16,06 грн/кг, що на 7% дешевше, ніж минулого року. Цибуля ріпчаста знизилася в ціні на 33,2%. Зараз вона продається за 12,51 грн/кг.

Буряк на українських прилавках варто 7,57 грн/кг, що у 2,6 раза дешевше, ніж роком раніше. Морква подешевшала на 39,3% і коштує до 12,53 грн/кг. Капуста ж продається за 8,04 грн/кг, що на 17,4% дешевше, ніж минулого року.

Нагадаємо, що раніше був названий несподіваний продукт, який може бути переносником коронавіруса.

Раніше ми розповідали, що потрібно виключити з живлення, щоб схуднути.

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