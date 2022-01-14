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В Україні оновили список місць, де заборонено курити будь-які сигарети: коли запрацює закон

Автор: Володимир Костирін

В Україні прирівняли електронні сигарети до звичайних, а також розширили перелік громадських місць, де заборонено куріння. Крім того, під табу потрапила будь-яка реклама і стимулювання продажів тютюнових виробів.

Такі зміни до деяких законів про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, схвалені Верховною Радою в грудні, вже були опубліковані в газеті "Голос України".

Зазначимо, що запрацює закон № 1978-ІХ тільки через 18 місяців з дня його опублікування, тобто дата набрання чинності - 11 липня 2023 року (крім деяких його положень).

Перелік місць, де не можна курити

Забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального користування житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
  • на вокзалах та станціях;
  • на зупинках громадського транспорту.
  • А також в аеропортах - крім спеціально відведених для цього місць.

Новий закон передбачає штраф за продаж звичайних та електронних сигарет і рідин до них особам молодше 18 років у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року - 10 200 гривень;

Таким чином, електронні сигарети можна курити:

  • на вулиці,
  • на пляжі,
  • у парках,
  • а також у спеціально відведених для цього місцях.

Нагадаємо, раніше в Держстаті України розповіли, як змінилися ціни на алкоголь і сигарети за останній рік.

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