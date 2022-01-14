В Україні оновили список місць, де заборонено курити будь-які сигарети: коли запрацює закон

Зазначимо, що запрацює закон № 1978-ІХ тільки через 18 місяців з дня його опублікування, тобто дата набрання чинності - 11 липня 2023 року (крім деяких його положень).

Перелік місць, де не можна курити

Забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту.

А також в аеропортах - крім спеціально відведених для цього місць.

Новий закон передбачає штраф за продаж звичайних та електронних сигарет і рідин до них особам молодше 18 років у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року - 10 200 гривень;

Таким чином, електронні сигарети можна курити: