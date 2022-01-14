В Україні оновили список місць, де заборонено курити будь-які сигарети: коли запрацює закон

В Україні прирівняли електронні сигарети до звичайних, а також розширили перелік громадських місць, де заборонено куріння. Крім того, під табу потрапила будь-яка реклама і стимулювання продажів тютюнових виробів.
Такі зміни до деяких законів про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, схвалені Верховною Радою в грудні, вже були опубліковані в газеті "Голос України".
Зазначимо, що запрацює закон № 1978-ІХ тільки через 18 місяців з дня його опублікування, тобто дата набрання чинності - 11 липня 2023 року (крім деяких його положень).
Забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:
Новий закон передбачає штраф за продаж звичайних та електронних сигарет і рідин до них особам молодше 18 років у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року - 10 200 гривень;
Таким чином, електронні сигарети можна курити:
Нагадаємо, раніше в Держстаті України розповіли, як змінилися ціни на алкоголь і сигарети за останній рік.