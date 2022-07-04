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В Україні виявили небезпечний кухонний посуд з Китаю: що відомо

Фото: в Україні виявлено небезпечний посуд (link-int.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні виявили небезпечний кухонний посуд китайського виробництва. Ці речі продавалися в Івано-Франківській області.

Про це розповіли в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Що виявлено в посуді з Китаю

У товарах для дому виявлена міграції первинних ароматичних амінів.
Відомо, що це - NINGBO FUTURE HOUSEWARE CO., LTD., China; виробник: DAJAR Sp.z.o.o. Poland; трейдер: Dajar HOME&GARDEN SRL. Одержувач в Україні - ТОВ ПОСУД-Текстиль БЦ, вул.Ярослава Мудрого, 4 м. Біла Церква, Київська обл., 09100.

Рішення про вилучення продукції

Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції про необхідність вилучити її з обігу та в строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів".

Також відомо, що китайська компанія NINGBO FUTURE HOUSEWARE - є найбільшим постачальником продукції для дому. Вони виробляють кухонний посуд, речі для саду, ванни, декор для дому.

Як ми раніше писали, медики назвали найнебезпечніші фрукти і овочі на ринку.

Також повідомлялося, що в Україні введуть європейські системи оповіщення про небезпечну продукцію.

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