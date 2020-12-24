В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли в 2,5 рази більше людей, ніж COVID-19

В Україні за тиждень на грип та ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) захворіли майже 172 тисячі людей, що у 2,5 раза більше, ніж випадків зараження на COVID-19.

Як розповіли в прес-службі МОЗ України, інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,8% більше за аналогічний період 2019-го, проте на 6,3% менше розрахованого епідпорогу.

Також повідомляється, що з 14 по 20 грудня проти грипу вакцинували 14 464 людей.

З усіх випадків захворювання на грип та ГРВІ за тиждень 41,1% був зареєстрований у дітей.

У міністерстві уточнили, що з початку сезону (з 28 вересня) на грип та ГРВІ перехворіло 5,4% населення країни, було госпіталізовано 30 460 осіб.

Летальні випадки не були зареєстровані.

Що стосується ситуації з коронавірусом, що в Україні за останній тиждень хвороба була підтверджена у майже 70 тисяч людей, що майже у 2,5 раза менше, ніж тих, хто захворів на грип та ГРВІ в Україні за аналогічний період.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 24 грудня в Україні зафіксовано 11 490 нових підтверджених випадків COVID-19. Кількість активних хворих становить 352 302 людини.

Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики України, смертність від COVID-19 перевищила рівень грипу і пневмонії.

Як повідомлялося, 24 грудня МОЗ України опублікувало план масової вакцинації населення від коронавірусу, який складається з п'яти етапів і має 9 груп ризику.