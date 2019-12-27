В Україні назвали найпопулярніше слово 2019 року

"Діджіталізація" - стала найпопулярнішим словом в Україні 2019 році. Цей факт заснований на рейтингу словника сучасної української мови і сленгу myslovo.com.

Слово діджіталізація походить від англійського "digitalization". Воно означає зміни у всіх сферах суспільного життя, пов'язані з використанням цифрових технологій. Такий опис міститься у словнику сучасної української мови.

Також слово "діджіталізація" — це спрощена форма точного українського аналога "цифрова трансформація", яка є проявом глобальної цифрової революції.

Цікаво, що актуальні тренди року, як глобальне потепління, зміна клімату не отримали великого відгуку серед українців.

Також дуже популярними словами в 2019 році виявилися "Зе" (скорочення прізвища Зеленського) "монобільшість", "турборежим", "розведення", "червоні лінії" і "полонені".

Зазначимо, що сучасний словник створили 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів української мови. Слова і визначення може надіслати будь-який користувач інтернету.

До речі, слово, яке найчастіше вживали в 2018 році – це Single use, що в перекладі означає "одноразовий".

Нагадаємо, що найпопулярнішим словом до 2017 року було fake news, що в перекладі означає "підроблені новини".