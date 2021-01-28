В Україні почали закривати траси через сильні снігопади: куди не можна їхати

Україну з 27 січня почало засипати мокрим снігом і частина доріг стали абсолютно не проїзними. Синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледь 28 січня. Частину трас закрили для проїзду.

За прогнозами синоптиків, найскладніша ситуація в Одеській і Миколаївській областях. Очікується до 40 см снігу та рятувальники оголосили найвищий рівень небезпеки – червоний. Також погіршення погодних умов очікують у Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомляє ТСН.

Через сильні снігопади були введені тимчасові обмеження руху транспортних засобів в різних областях країни.

Київ

28 січня можливо обмеження в'їзду у столицю великогабаритного транспорту, оскільки на дорогах очікується сильний снігопад і ожеледь.

Миколаївська область

З 21.30 27 січня введено обмеження для вантажних, великовантажних транспортних засобів та пасажирських автобусів на дорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через Вознесенськ), км 42+476 – км 110+140 км 113+678 – км 221+363.

На автодорозі М-13 Кропивницький-Платоново (траса на Кишинів) обмежено рух усіх видів транспорту.

Одеська область

Заборонено рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

М-15 Одеса — Рені (на р. Бухарест), км 11+920 — 308 км+000

М-16 Одеса — Кучурган (на р. Кишинів), км 0+000 — км 58+682, км 58+925 — км 59+123

Полтавська область

На трасі М-03 Київ-Харків в напрямку столиці обмежено рух для вантажівок

Також діють обмеження на таких трасах:

На автодорозі Н-24 Ульянівка — Миколаїв поблизу с. Олександрівка зупинено на узбіччі близько 130 великовантажних автомобілів — проїзд автотранспорту забезпечений;

залишається обмеження руху м. Одеса великогабаритного та великовагового транспорту. Паркування великогабаритної техніки визначене у спеціально визначених місцях на під'їздах до м. Одеса;

на автодорозі М-05 Київ — Одеса поблизу с. Ревова зупинено на узбіччі близько 150 великовантажних автомобілів.

Співробітники ДСНС просять водіїв утриматися від дальніх поїздок в найближчу добу. У Міносвіти порадили перевести учнів в самих складних областях на дистанційне навчання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували на лютий міцні морози та снігодощі.

А також розповідали про те, що в Україні очікується до 1 метра снігу.