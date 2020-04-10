В Україні почали штрафувати за фейки про коронавірус

В Україні коронавірусом інфіковані 2203 людини, з них 69 осіб померли від ускладнень інфекції. Більшість українців перебувають в страху перед інфекцією і починають поширювати неправдиву інформацію про Covid-19. Так сталося і у Волинській області, де жінка оббрехала односельця і заявила іншим людям, що він хворий коронавірусною інфекцією.

На жінку за брехню складено про адміністративне правопорушення за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток) Кпап. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

Поліція з'ясувала, що громадянка стверджувала, що чоловік, перебуваючи за кордоном, захворів і має намір повернутися в село. Протокол по даній справі відправили в суд.

Після розгляду Ратнівський районний суд Волинської області визнав жінку винною. Її зобов'язали заплатити за вчинене адміністративне правопорушення заплатити штраф у 170 гривень, а також 420 гривень судового збору.

В поліції Волинської області закликають людей не піддаватися паніці і просять не порушувати правила карантину, зберігати спокій, не поширювати недостовірну інформацію і слідувати рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я.

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