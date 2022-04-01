Де в Україні вже можна купити алкоголь: що продають та які правила
Після місяця "сухого закону" через війну в Україні частково дозволили продаж алкоголю. З 1 квітня в магазинах столиці та інших регіонів можна придбати спиртне, але деякі обмеження продовжують діяти.
Де зняли заборону на алкоголь, які правила введено на купівлю міцних напоїв – про це докладно у нашому матеріалі нижче.
У Києві алкоголь продають лише вдень
З 1 квітня у Києві перестала діяти заборона на продаж спиртного. Проте у КМДА дозволили торгівлю алкогольними напоями лише вдень - з 11:00 до 16:00.
Купити їх можна у магазинах, супермаркетах, закладах сфери обслуговування, які мають відповідну ліцензію.
Правила продажу спиртного в Одесі
З 1 квітня Одеська обласна військова адміністрація пом'якшила заборону торгівлі алкоголем. Однак продовжують діяти обмеження:
- продаж спиртного дозволили лише з 09:00 до 15:00;
- зберігається заборона на торгівлю напоями із вмістом спирту понад 30% об'ємних одиниць;
- алкоголь суворо заборонено продавати службовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронних органів, військових формувань.
Таким чином, у магазинах та закладах сфери обслуговування Одеси з сьогоднішнього дня можна придбати слабоалкогольні напої, пиво, шампанське, вино, лікер протягом 6 годин на день.
При цьому у прес-службі ОВА заявили, що зі збільшенням рівня злочинності "сухий закон" знову посилять.
Заборона на алкоголь у Львові
З 19 березня до закінчення військового стану на всій території Львівської області діють обмеження на торгівлю алкоголем. Його заборонено продавати вночі з 21:00 до 10:00.
Правило стосується як реалізації міцних, так і слабоалкогольних напоїв. У тому числі у нічний час у львівських магазинах та кафе не можна придбати пиво.
У Вінниці заборонили купувати спиртне військовим
На території Вінницької області торгівлю алкоголем було заборонено з 27 лютого на місяць. З 22 березня у магазинах Вінниччини дозволили продавати слабоалкогольні напої.
29 березня місцева влада знову уточнила правила продажу спиртного - було запроваджено повну заборону на купівлю алкоголю військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів, особам зі зброєю.
Обмеження у Миколаєві
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оголосив про відміну заборони на продаж алкоголю лише у вихідні дні з 24 березня. З понеділка по п'ятницю "сухий закон" на території області продовжує діяти.
За словами Кіма, таке рішення пов'язане із необхідністю запускати бізнес у регіоні. Але якщо порушення збільшуватимуться, послаблення скасують.
Продаж алкоголю в Дніпропетровській області
Місцева влада Дніпра з 18 березня послабила обмеження на торгівлю спиртним. У магазинах з'явилися у продажу слабоалкогольні напої, проте можна купити не більше 2 літрів в одному чеку. Продаж алкоголю особам у військовій формі заборонено.
У місті Кам'янське на Дніпропетровщині дозволили торгівлю усіма видами спиртних напоїв лише вдень - з 10:00 до 18:00 щоденно з 22 березня.
У Нікополі також знято заборону на продаж слабоалкоголки.
Варто зазначити, що положення військового стану може передбачати заборону на реалізацію алкогольних напоїв. Рішення про обмеження на продаж спиртного ухвалюють органи місцевої влади.
Нагадаємо, військовий стан в Україні був запроваджений 24 лютого на 30 днів після вторгнення російських військ на територію нашої країни. 26 березня його дію продовжили ще на 30 діб.