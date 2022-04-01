Где в Украине уже можно купить алкоголь: что продают и какие правила
Спустя месяц "сухого закона" из-за войны в Украине частично разрешили продажу алкоголя. С 1 апреля в магазинах столицы и ряда других регионов можно приобрести спиртное, но некоторые ограничения продолжают действовать.
Где сняли запрет на алкоголь, какие правила введены на покупку крепких напитков - об этом подробно в нашем материале ниже.
В Киеве алкоголь продают только днем
С 1 апреля в Киеве перестал действовать запрет на продажу спиртного. Однако в КГГА разрешили торговлю алкогольными напитками только в дневное время - с 11:00 до 16:00.
Купить их можно в магазинах, супермаркетах, заведениях сферы обслуживания, которые имеют соответствующую лицензию.
Правила продажи спиртного в Одессе
С 1 апреля Одесская областная военная администрация смягчила запрет на торговлю алкоголем. Но продолжают действовать ограничения:
- продажу спиртного разрешили только с 09:00 до 15:00;
- сохраняется запрет на торговлю напитками с содержанием спирта более 30% объемных единиц;
- алкоголь строго запрещено продавать служащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранительных органов, военных формирований.
Таким образом, в магазинах и заведениях сферы обслуживания Одессы с сегодняшнего дня можно приобрести слабоалкогольные напитки, пиво, шампанское, вино, ликер в течение 6 часов днем.
При этом в пресс-службе ОВА заявили, что при увеличении уровня преступности "сухой закон" снова усилят.
Запрет на алкоголь во Львове
С 19 марта и до окончания военного положения на всей территории Львовской области действуют ограничения на торговлю алкоголем. Его запрещено продавать в ночное время с 21:00 до 10:00.
Правило касается как реализации крепких, так и слабоалкогольных напитков. В том числе в ночное время во львовских магазинах и кафе нельзя приобрести пиво.
В Виннице запретили покупать спиртное военным
На территории Винницкой области торговля алкоголем была запрещена с 27 февраля на месяц. С 22 марта в магазинах Винничины разрешили продавать слабоалкогольные напитки.
29 марта местные власти снова уточнили правила продажи спиртного - был введен полный запрет на покупку алкоголя военнослужащим, работникам правоохранительных органов, лицам с оружием.
Ограничения в Николаеве
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил об отмене запрета на продажу алкоголя только в выходные дни с 24 марта. С понедельника по пятницу "сухой закон" на территории области продолжает действовать.
По словам Кима, такое решение связано с необходимостью запускать бизнес в регионе. Но если нарушения будут увеличиваться, послабление отменят.
Продажа алкоголя в Днепропетровской области
Местные власти Днепра с 18 марта ослабили ограничения на торговлю спиртным. В магазинах появились в продаже слабоалкогольные напитки, однако купить можно не более 2 литров в одном чеке. Продажа алкоголя лицам в военной форме запрещена.
В городе Каменское на Днепропетровщине разрешили торговлю всеми видами спиртных напитков только в дневное время - с 10:00 до 18:00 ежедневно с 22 марта.
В Никополе также снят запрет на продажу слабоалкоголки
Стоит отметить, действие военного положение может предусматривать запрет на реализацию алкогольных напитков. Решение об ограничениях на продажу спиртного принимают органы местной власти.
Напомним, военное положение в Украине было введено 24 февраля на 30 дней после вторжения российских войск на территорию нашей страны. 26 марта его действие продлили еще на 30 суток.