Шахраї в Україні полюють за "євробляхерами": що відомо

Шахраї в Україні придумали схему обману для власників машин з іноземною реєстрацією. Вони обіцяють водіям зняти авто з реєстрації, але замість цього видають липові документи.

За словами Ярошевича, в мережі поширилися шахраї, які пропонують водіям розв'язати питання з розмитненням за невелику суму – від 50 до 100 доларів.

"Є багато компаній, які брали участь у розмитненні під час минулого сезону, тих, хто часто підробляв документи. Ці документи якимось чином проходили за домовленостями через митницю. Але сьогодні це буде переслідуватися за законом. В першу чергу, будуть переслідуватися власники авто, як декларанти, які готували документи та передавали брокеру". – попередив активіст.

Він додав, що перевірку документів буде проводити митниця й обман швидко виявиться, а це потягне за собою додаткові проблеми, оскільки за підробку документів в Україні передбачена відповідальність.

Шахраї орудують у багатьох регіонах України, але своїм жертвам вони видають довідки, які просто друкують на принтері.

"Такі компанії є в Харкові, Одесі, в Києві десятки компаній хочуть обдурити людей, даючи їм "порожні папірці", нібито знімаючи авто з обліку. Такі перегонники просто на людях заробляють гроші. Довідки друкуються просто на принтері. І це з урахуванням того, що багато авто просто не можна зняти з обліку без виїзду за кордон. Так йдуть справи, наприклад, у Чехії, Болгарії – треба обов'язково приїхати в сервісний центр. У нас в офісі вже десятки таких "знятих" з обліку автомобілів. Відповідні заяви будуть подані в правоохоронні органи, щоб перевірити діяльність таких компаній", - попередив Ярошевич.

Олег Ярошевич попередив про шахраїв, які полюють на "євробляхерів"