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В Україні можуть рекордно подорожчати популярні овочі: у чому причина

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Вівторок 12 жовтня 2021 13:05
В Україні можуть рекордно подорожчати популярні овочі: у чому причина Фото: в Україні виростуть в ціні тепличні овочі (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на тепличні овочі в Україні може рекордно зрости через подорожчання газу. Так, злетять у вартості огірки і помідори.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами експертів, ціни будуть настільки високими, що багато українців їх просто "не потягнуть".

"Ціни на тепличні овочі почали швидко зростати вже зараз. Тому не виключено, що ще до нового року ціни на огірки, помідори і перець оновлять історичні рекорди", - сказано в повідомленні.

У чому причина подорожчання

Різке підвищення цін на газ та інші енергоносії, необхідні для теплиць, подорожчання добрив і міжнародних перевезень - це головні причини подорожчання овочів.

Аналітики повідомляють, що в результаті рекордного зростання цін на газ в Європі вже зараз серйозно страждають тепличні господарства Німеччини, Польщі та інших країн ЄС.

Овочі з теплих країн, наприклад, з Туреччини, теж можуть сильно злетіти в ціні через підвищений на них попит.

Як ми раніше писали, в Україні зміняться ціни на хліб, скільки коштуватиме буханець.

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