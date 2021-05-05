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В Україні влітку різко подорожчають продукти: що найбільше злетить у ціні

Автор: Людмила Жукова

В Україні цього літа варто очікувати підвищення цін на продукти харчування. Вони будуть значно вищими, ніж у цей же період минулого року.

Про це повідомив економічний експерт Борис Кушнірук у програмі "Сьогодні ввечері" на каналі "Україна 24".

"Очевидно, щорічно, починаючи з літа, ціни на продукти харчування знижуються. Це стосується молочки, яєць, м'яса, фруктів нового врожаю — ціни на все це будуть зменшуватися, хоча вони не вийдуть на рівень минулого року", — сказав він.

Експерт розповів, що зростання цін пов'язане з вартістю палива.

"Очевидно, що ми маємо проблему, пов'язану з тим, що зростання витрат на паливо, хімікати, на зарплати робітникам — це неминуче призводить до того, що ціни істотно зростуть, і вони будуть значно вище, ніж минулого року, якщо брати літо минулого і цього року", — сказав він.

Відзначимо, що раніше експерти попереджали, що навесні сильно підскочать ціни на м'ясо, яйця і молочну продукцію в Україні. Також будуть дорожчати торішні овочі, через те, що запаси врожаю на складах майже підійшли до кінця.

Також подорожчає істотно і вершкове масло, оскільки це найбільш молоковмісний продукт.

Як ми повідомляли раніше, в Україні сильно подорожчала за останній тиждень білокачанна капуста, яку ще називають "старою". Її ціна зросла відразу в два рази.

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