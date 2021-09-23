RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні купюру 100 доларів продають за 40 тисяч: в чому її особливість

Автор: Тетяна Самарук

В Україні на продаж виставили рідкісну купюру в 100 доларів. За неї просять 1,5 тисячі доларів, що становить майже 40 тисяч гривень.

Відповідне оголошення оприлюднено на OLX.

Так, головна особливість цієї банкноти - рідкісний номер LF 60000004 A.

"Рідкісні 100-доларові банкноти з гарним номером. Стан банкнот - ABOUT UNCIRCLATED", - йдеться в оголошенні.

Скрін оголошення на OLX

Варто зазначити, що на самій купюрі є чорнильна пляма. А з нею більшість обмінників і банків банкноти приймати відмовляються.

Зокрема, всього в оголошенні фото чотирьох купюр та в номері кожної кілька разів поспіль повторюється одна й та ж цифра.

Банкноти 100 доларів (olx.ua)

Такі купюри з рідкісними номерами можна продати дорожче їхнього номінальної вартості. Однак, головною умовою є те, щоб її стан був ідеальним.

Цікаво, що колекціонери люблять купюри з низькими серійними номерами, наприклад, нижче 1000 або 100 (наприклад, 00000100).

Раніше ми повідомляли, що в Україні за 30 тисяч продають 1-гривневу купюру.

Також ми писали про унікальну 1-гривневу монету, яку можна продати за 1 тисячу доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
банкнота