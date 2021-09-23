В Україні купюру 100 доларів продають за 40 тисяч: в чому її особливість

Так, головна особливість цієї банкноти - рідкісний номер LF 60000004 A.

"Рідкісні 100-доларові банкноти з гарним номером. Стан банкнот - ABOUT UNCIRCLATED", - йдеться в оголошенні.

Скрін оголошення на OLX

Варто зазначити, що на самій купюрі є чорнильна пляма. А з нею більшість обмінників і банків банкноти приймати відмовляються.

Зокрема, всього в оголошенні фото чотирьох купюр та в номері кожної кілька разів поспіль повторюється одна й та ж цифра.

Банкноти 100 доларів (olx.ua)

Такі купюри з рідкісними номерами можна продати дорожче їхнього номінальної вартості. Однак, головною умовою є те, щоб її стан був ідеальним.

Цікаво, що колекціонери люблять купюри з низькими серійними номерами, наприклад, нижче 1000 або 100 (наприклад, 00000100).