Сухо, але вночі заморозки: прогнози погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі будуть тільки в Закарпатській області

Погода в Україні 13 травня покращиться, буде сухо, температура повітря коливатиметься від +14 до +18, а вночі будуть заморозки. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях, крім Закарпатської області, буде сухо, але холодно. Вдень температура повітря складе +14+16, а вночі -1-3. На півночі країни теж без опадів, вдень +14+16, а вночі +3+5. У східних областях вдень буде +14+18, а вночі +7+9. У центрі країни вдень буде мінлива хмарність, а температура повітря складе +14+17, а вночі +3+5. На півдні України вдень +14+18, а вночі +4+7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж дощів не буде, а температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +2+4.

Нагадаємо, погода в Україні та Києві різко зміниться після спекотного дня 11 травня. У ніч на 13 травня в нашій країні очікуються заморозки. Ймовірність таких неприємних сюрпризів на півночі, Заході, а також в центральних районах.