В Україні кардинально змінилася ціна на цукор

Яка ціна цукру зараз

Нині середня вартість в магазинах за кілограм продукту становить 26,27 грн.

Цікаво, що ціна на трикілограмову пачку цукру за місяць знизилася. Так, якщо минулого місяця супермаркети продавали її в середньому за 81,80 грн, то до лютого ціна впала до 77,90 грн.

Цукор в українських супермаркетах продають за такими цінами:

Auchan - 27,20 грн;

Novus - 25,39 грн;

Metro - 25,30 грн;

Varus - 27,20 грн.

Цукор - рекордсмен подорожчання

Цукор став одним з продуктів-рекордсменів по зростанню ціни у 2021 році. Як свідчать дані Державної служби статистики України, за рік вартість злетіла на 61,5%. Поряд з цукром в країні значно подорожчали соняшникова олія (на 57,7%), яйця (47%) і хліб (15,8%).

Знижуйте споживання цукру

Відзначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я настійно закликає до глобальних дій, спрямованих на те, щоб скоротити споживання цукровмісних напоїв і знизити їх вплив на здоров'я людей.

Згідно ВООЗ, для повноцінного здорового життя потрібно не більше 25 грамів чистої сахарози в день.