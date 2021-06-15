В Україні зміниться погода: синоптики дали свіжий прогноз

Погода в Україні почне змінюватися з середи, 16 червня. Температура повітря буде підвищуватися, але тепло прийде не різко. Що буде з погодою завтра і до кінця тижня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це нам розповіли синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Так, в Укргідрометцентрі прогнозують, що з 16-17 червня дощі поступово покидатимуть територію країни, а температура при цьому підвищуватиметься до +28+30 градусів. До кінця тижня в країні буде значно менше опадів, а сонця - набагато більше.

За даними Наталки Діденко, 16 червня в країні буде від +22 до +27 градусів. Але частина країни опиниться в "холодній хвилі" з +20+23 градусами. Така температура буде на Заході, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях і в Криму.

У Карпатах і зовсім +8+14 градусів, на високогір'ї +5+11.

Опадів буде все ще багато в середу.

"На дощі, грози і всілякі інші сезонні прояви веселої літньої атмосфери 16-го червня варто розраховувати практично всім - десь періодично дві-три краплі, десь накриє сильною грозовою зливою зі шквалом і градом", - додала синоптик.

У Києві 16 червня ймовірні дощі та грози. При цьому столиця почне занурюватися в літню спеку. Очікується +25+26 градусів.