В Україні зміниться громадський транспорт: кінець ери "пекельних" маршруток

В Україні хочуть змінити правила роботи громадського транспорту. У першу чергу хочуть зайнятися маршрутками, які багато хто вже називає пекельними. Для цього у Верховній Раді зареєстрували законопроект №4583 щодо суспільно-важливих послуг з перевезення пасажирів.
Які зміни внесе законопроект, якщо його підтримає більшість депутатів:
Міська влада укладати не тільки договори з перевізниками, а й затвердять жорсткі критерії якості транспортних послуг. Наприклад, низька підлога, кондиціювання, ремені безпеки, тощо;
у містах індивідуально будуть визначати ціну і платити за кілометри, які обслуговано. Предметом закупівлі стануть маршрути з конкретним кілометражем. Це дасть можливість прибрати дискримінацію пільговиків;
міська влада, як організатори перевезень, зможе накладати штрафні санкції на перевізників за невиконання умов договору і не дотримання встановлених норм;
закупівля послуг відбуватиметься через систему ProZorro. Це дозволить не допустити махінацій при проведенні конкурсу на маршрути і дозволить вести відкриту конкуренцію серед перевізників;
громадський транспорт на маршрутах у центрі міст та історичних районах має бути максимально екологічним;
обов'язкове введення валідаторів та безготівкового розрахунку. Це зручність для пасажирів і чіткий контроль за обсягами надходжень та кількості перевезених пільгових категорій, які, нарешті, не будуть питати, чи можна ним скористатися маршруткою. Водії не зможуть відмовитися вести пільгові категорії;
чіткі і зрозумілі правила, а також вимоги, які будуть прописані в договорах. Завдяки цьому вони зможуть планувати оновлення свого автопарку, контролювати надходження і мати гарантію відшкодування перевезення пільгових категорій пасажирів.