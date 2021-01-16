В Україні зміниться громадський транспорт: кінець ери "пекельних" маршруток

В Україні хочуть змінити правила роботи громадського транспорту. У першу чергу хочуть зайнятися маршрутками, які багато хто вже називає пекельними. Для цього у Верховній Раді зареєстрували законопроект №4583 щодо суспільно-важливих послуг з перевезення пасажирів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр транспорту та зв'язку України Владислав Криклій.

Які зміни внесе законопроект, якщо його підтримає більшість депутатів:

Міська влада укладати не тільки договори з перевізниками, а й затвердять жорсткі критерії якості транспортних послуг. Наприклад, низька підлога, кондиціювання, ремені безпеки, тощо;

у містах індивідуально будуть визначати ціну і платити за кілометри, які обслуговано. Предметом закупівлі стануть маршрути з конкретним кілометражем. Це дасть можливість прибрати дискримінацію пільговиків;

міська влада, як організатори перевезень, зможе накладати штрафні санкції на перевізників за невиконання умов договору і не дотримання встановлених норм;

закупівля послуг відбуватиметься через систему ProZorro. Це дозволить не допустити махінацій при проведенні конкурсу на маршрути і дозволить вести відкриту конкуренцію серед перевізників;

громадський транспорт на маршрутах у центрі міст та історичних районах має бути максимально екологічним;

обов'язкове введення валідаторів та безготівкового розрахунку. Це зручність для пасажирів і чіткий контроль за обсягами надходжень та кількості перевезених пільгових категорій, які, нарешті, не будуть питати, чи можна ним скористатися маршруткою. Водії не зможуть відмовитися вести пільгові категорії;

чіткі і зрозумілі правила, а також вимоги, які будуть прописані в договорах. Завдяки цьому вони зможуть планувати оновлення свого автопарку, контролювати надходження і мати гарантію відшкодування перевезення пільгових категорій пасажирів.

Владислав Криклій розповів про новий законопроект

Як ми раніше писали, вартість проїзду в громадському транспорті в Україні після січневого локдауну може злетіти в 1,5 рази. Наміри змінити тариф маршрутних таксі вже висловили деякі перевізники.