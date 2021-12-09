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В Україні змінилися ціни на соняшникову олію: скільки воно зараз коштує

Автор: Людмила Жукова

Соняшникова олія в Україні останнім часом стала потроху дешевшати. Експерти відзначають тенденцію до зниження вартості цього рослинного продукту.

Про це повідомляє Мінфін.

У супермаркетах різних мереж ціна на цей товар знизилася.

Тепер за пляшку соняшникової олії об'ємом 850 мл просять від 48,90 грн.

Експерти провели аналіз цін в українських магазинах та з'ясувалося, що найдешевша ціна на продукт торгової марки "Олейна" у рітейлера Novus – 48,90 грн за 850 мл.

Трохи дорожче масло можна купити в "Ашані" - 49,90 грн. А в Metro ціна, навпаки, підвищилася і зараз продукт коштує - 57,70 грн.

До речі, ще в листопаді соняшникова олія "Олейна" в середньому коштувала 55,73 грн.

Ціни на соняшникову олію знизилися в Україні (index.minfin.com.ua)

Нагадаємо, що Україна є один з найбільших виробників і експортерів масла у світі.

Як ми писали раніше, в Україні дорожчають продукти перед новорічними святами.

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Ціни на продукти