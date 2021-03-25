В Україні знову зникло село: люди там вимерли

Раніше село Блешня входило до складу Орликовського сільради.

З початку 1990-х років з шести сіл сільради залишилися без людей три. Приблизно п'ять років тому помер останній житель села Хандобоківка, а ще раніше з обліку зняли село Городок.

Зараз в Орликовському Старостинському окрузі залишилося з трьох лише два села - це Мохи і Баранівка. Там живе по 150 осіб.

Для довідки

Блешня - село в Україні, яке займало площу всього 0,19 км2, в Семенівському районі Чернігівської області. Засноване в 1734 році. Орган місцевого самоврядування - Орликовська сільрада. На початку березня 2021 в селі помер останній постійний житель. Це була жінка, її звали Тетяна Крижева. Зазначимо, що жінка жила в селі одна на протязі багатьох років.

Так виглядало село Блешня в Чернігівській області (фото: 1ua.com)