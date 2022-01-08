В Україні інтернет-сервіси тепер обкладаються "податком на Google": хто платитиме за покупки

В Україні в січні набув чинності закон про"податок на Google" , згідно з яким послуги іноземних інтернет-компаній і соцмереж, відеоплатформ та ігрових сервісів, хмарних сховищ і послуги реклами в інтернеті - будуть обкладатися 20% ПДВ у нашій країні. Деякі гіганти індустрії такі кошти оплачують самі, а інші перевели всю вартість на користувачів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

Як пояснив експерт, партнер податкової практики однієї з юридичних компаній Геннадій Войціцький, ви платите, щоб на Facebook дивитися рекламу, при переглядах на Netflix, щоб зберігати дані в iCloudе (інтернет-сервіс з підтримкою push-технологій від компанії Apple).

"Власне, через цей податок на електронні послуги вводиться механізм - як стягувати податки з постачальників електронних послуг", - розповів він.

Зазначається, що "податок на Google" насправді торкнеться набагато більше сфер: послуги соцмереж, відеосервісів, хмарних сховищ, ігрових сервісів або послуг. Так, 20% ПДВ тепер платитимуть компанії, які мають понад 1 мільйон гривень обороту на споживачах в Україні.

У Верховній Раді звертають увагу, що виняток було зроблено тільки для навчальних сервісів - їх не стануть обкладати таким податком.

Переважна більшість компаній ще до набрання чинності закону 1 січня попередили про новий податок на їхні послуги, при цьому сам підхід - хто конкретно буде його платити - у багатьох відрізняється.

Так, одні іноземні великі інтернет-компанії ці кошти фактично оплачують з власної кишені, в той час, як інші повністю перевели вартість на юзерів.

Знавці інтернет-ринку допускають, що це може бути тимчасова ситуація, оскільки компанії поки вивчатимуть ринок і аналізуватимуть поведінку споживачів, після чого вже остаточно приймуть рішення - хто буде платити.

Тим часом "податок на Google" може торкнутися і тих, хто не користується цифровими сервісами. Так, все більше компаній розміщують рекламу саме в інтернеті.