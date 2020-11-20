В Україні хочуть нараховувати ПДФО за новими правилами: експерти попередили про ризики

В Україні планують зобов'язати фізосіб-платників податків подавати роботодавцю відомості про зміну своєї податкової адреси для сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО).

Такі дані необхідно надавати у письмовій формі заяви протягом місяця з дня переїзду. Відповідна ініціатива прописана в законопроектах № 4369 і № 4370, зареєстрованих в Раді у листопаді.

Якщо наразі податок на дохід фізосіб за всіх співробітників сплачуються загальною сумою на єдині реквізити, за місцем реєстрації юридичної особи - роботодавця, то у разі прийняття законів ПДФО піде окремою платіжкою і буде направлений до місцевих бюджетів за податковою адресою платника податку фізособи.

Також документ передбачає, що фізична особа, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, платитиме податок до відповідного бюджету за своєю податковою адресою.

Такі нововведення в частині сплати ПДФО можуть запрацювати від 1 січня 2022 року.

Експерти зауважують, що ініціатива, яка покликана врегулювати податкові надходження у місцеві бюджети, на практиці може внести певне сум'яття і значно ускладнить роботу бухгалтерам. Про це передає UBR.

Зазначається, що таким чином роботодавцю потрібно буде отримати у кожного співробітника актуальну інформацію, в якому податковому органі він числиться і перераховувати за кожного співробітника окремими платежами податки за різними реквізитами.

За словами юриста Філіпа Орлова, зараз зарахування оплати ПДФО підприємство може самостійно перевірити у своєму електронному кабінеті.

"Де можна буде побачити інформацію про зарахування ПДФО, при перерахуванні коштів до податкових органів по кожному співробітнику - наразі не зрозуміло", - говорить він.

Так, бухгалтерам потрібно буде формувати податкову платіжку по кожному співробітнику й уточнювати актуальне місце його реєстрації.

"Пікантності додає те, що реквізити таких районів змінюються щороку, а значить, потрібно буде витрачати більше часу. Залишається сподіватися, що всі труднощі будуть подолані та зміни принесуть більше хорошого", - зауважила податковий адвокат Ірина Нараєвська.

Раніше повідомлялося, що Рада надала податкові пільги для сфери культури і туризму.

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