В Україні готуються збільшити виплати при народженні дитини до 150 тисяч: дата

Виплати при народженні дитини готуються збільшити в Україні. При цьому будуть вони диференційованими, тобто залежати від того, яка по черзі дитина з'явилася в сім'ї.
Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.
Якщо законопроект буде прийнятий, нові норми допомоги при народженні дітей почнуть діяти вже з 1 січня 2022 року.
Автори законопроекту впевнені, що збільшення виплат зможе поліпшити демографічну ситуацію в Україні, говориться у Сніданку з 1+1.
Відзначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще в травні анонсував, що виплати будуть рости і в 2023 відповідно до прогностичних показань інфляції.
Чверть від суми батьки отримають одноразово відразу після народження дитини, а решту суми поділять на три роки і виплачуватимуть рівними частинами щомісяця.
Допомога при народженні дитини залишається незмінною з 30 червня 2014 року. Це 41280 грн незалежно, яка по черзі дитина народилася в сім'ї.
10320 грн виплачується відразу, а потім 860 грн щомісяця протягом наступних трьох років.
До червня 2014-го виплати були диференційованими і поступово збільшувалися щорічно. Останні суми були такими: 30960 на першу дитину, 61920 - на другу, 123840 - на третю і кожну наступну.
Раніше ми також писали, що 10 мільйонам українських пенсіонерів перерахують виплати.