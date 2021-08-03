В Україні готуються збільшити виплати при народженні дитини до 150 тисяч: дата

Якщо законопроект буде прийнятий, нові норми допомоги при народженні дітей почнуть діяти вже з 1 січня 2022 року.

Скільки можуть платити?

На першу дитину - 50 тисяч,

На другу - 100 тисяч,

На третю - 150 тисяч.

Автори законопроекту впевнені, що збільшення виплат зможе поліпшити демографічну ситуацію в Україні, говориться у Сніданку з 1+1.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще в травні анонсував, що виплати будуть рости і в 2023 відповідно до прогностичних показань інфляції.

Виплачувати будуть частинами

Чверть від суми батьки отримають одноразово відразу після народження дитини, а решту суми поділять на три роки і виплачуватимуть рівними частинами щомісяця.

Скільки зараз отримують батьки

Допомога при народженні дитини залишається незмінною з 30 червня 2014 року. Це 41280 грн незалежно, яка по черзі дитина народилася в сім'ї.

10320 грн виплачується відразу, а потім 860 грн щомісяця протягом наступних трьох років.

До червня 2014-го виплати були диференційованими і поступово збільшувалися щорічно. Останні суми були такими: 30960 на першу дитину, 61920 - на другу, 123840 - на третю і кожну наступну.