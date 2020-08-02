В Україні під егідою УПЦ МП відкриваються парамілітарні організації - розвідка

В Україні під егідою УПЦ МП відкриваються парамілітарні організації (колаж: РБК-Україна)

Російський тиск і пропаганда в Україні здійснюється через УПЦ МП

В Україні під егідою УПЦ МП відкриваються парамілітарні організації, які здійснюють політичний тиск і пропаганду на території нашої країни. Кремль діє через ідеї "російської православної церкви". Таку думку висловив глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк. На його думку, маючи важелі тиску на релігійну сферу, російські спецслужби це вміло використовують.

Як розповів глава Служби зовнішньої розвідки, російські спецслужби використовують російське православ'я як "жорстку" та "м'яку" силу. Про це він написав у своїй статті, опублікованій на сайті "Дзеркало тижня".

Як "жорстку силу" він визначає інспірації протестних акцій, які можуть легко перерости в показові сутички з правоохоронцями або провокаторами. М'яка сила при цьому - вплив на думку прихожан.

"На цьому напрямку Росія використовує всі наявні технології для протидії процесу становлення Православної церкви України, маніпулюючи почуттями українських віруючих і намагаючись всіляко зберегти свій вплив на них", - зазначив Кондратюк у своїй статті.

Також на думку глави служби, в релігійних громадах активізувалася діяльність проросійських "козацьких" організацій. Групи людей на місцевому рівні намагаються дублювати функції поліції з охорони громадського порядку, однак здійснюють це з метою трансляції ідей Кремля.

"Це ще один спецпроєкт Кремля - ​​спроби створення та легалізації в регіонах України парамілітарних формувань в межах релігійних громад з наділенням їх правоохоронними функціями", - додав Кондратюк.

За його даними, такі спроби фіксувалися в Київській, Вінницькій та Запорізькій областях.

"Форми і методи, які використовує РФ, дуже різноманітні, поліваріантні, нешаблонні. Найчастіше своєрідними "фірмовими інструментами" стають провокації, використання агентури впливу, терор і політичні вбивства, що неодноразово підтверджувалось як в Україні (вбивства розвідника М. Шаповала та російського політика Д. Вороненкова в Києві, контррозвідника О. Хараберюша в Маріуполі та ін.), так і за її межами. Останнім прикладом стали події у Німеччині й Австрії (вбивства російських політемігрантів Зелімхана Хангошвілі в Берліні та Маміхана Умарова на околиці Відня), що вкотре примушує цивілізований світ замислитися, чи не перетворилася Росія на країну — спонсора тероризму", - підкреслює Кондратюк.

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